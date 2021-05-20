Лавров: Мы готовы разгрести завалы, оставшиеся от предыдущих администраций США

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике сказал, что Москва «готова разгрести завалы», оставшиеся от предыдущих вашингтонских администраций.

В начале переговоров глава российского МИД согласился со словами американского коллеги о том, что от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном зависит состояние отношений в мире. Он отметил, что и президенты обеих стран «согласны в том, что мы должны сотрудничать там, где наши интересы совпадают».

- И мы будем готовы разгрести завалы, которые остались от предыдущих администраций в вопросе функционирования дипломатических миссий в России и США, - сказал Сергей Лавров.

Министр также выразил надежду на продуктивный диалог. Напомним, как писал сайт kp.ru, переговоры глав внешнеполитических ведомств двух держав проходят в столице Исландии на полях министерской сессии Арктического совета (АС).