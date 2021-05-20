В Центробанке рассказали, как будет выглядеть новая 100-рублевая купюра Фото: Анастасия ОСИПОВА

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, как будет выглядеть новая 100-рублевая купюра, которая поступит в обращение в 2022 году. Так, по его словам, по цвету банкнота будет похожа на привычную сторублевку, только оттенок будет отличаться, а размер останется прежним.

Из главных отличий – на новой купюре появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также рельефные метки для незрячих людей, чтобы они могли на ощупь отличить эту банкноту от банкнот другого номинала. Об этом запред главы ЦБ и куратор наличного денежного обращения сообщил в интервью «Российской газете».

«Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением», - сказал он в ответ на вопрос о схожести новых 100-рублевых купюр с европейской валютой.

Михаил Алексеев пояснил, что «это общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами».