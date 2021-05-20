В России предложили отказаться от одноразовой посуды и пластиковых контейнеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили отказаться от одноразовой пластиковой посуды и контейнеров для пищевых продуктов – например, готовых блюд и яиц, поскольку материал, из которого они изготовлены, не подлежит переработке, и поэтому наносит огромный вред природе.

С такой инициативой выступила ассоциация «Промышленность за экологию» (Руспэк), с ее письмом в Минпромторг ознакомилась редакция газеты «Известия». Дело в том, что к концу второго квартала этого года профильные ведомства должны направить в правительство на одобрение перечень товаров и продукции, оборот которых в будущем следует постепенно ограничить, и ассоциация внесла в этот список свои предложения.

По мнению Руспэка, в перечень нужно включить изделия из вспененного полистирола – материала, который используют, в основном для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или наполнителя. Из него также производят одноразовую посуду и контейнеры для продуктов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, страны ЕАЭС, в том числе Россия, предполагают ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика.