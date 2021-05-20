Блинкен: Конфронтация между США и Россией не выгодна никому

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике Фото: REUTERS

Конфронтация между Вашингтоном и Москвой не выгодна никому, а вот «стабильные и предсказуемые» российско-американские отношения пошли бы на благо всему миру. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время своей первой очной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик так, чтобы это отвечало интересам наших народов, что я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам», - сказал глава госдепа журналистам перед началом переговоров с российским министром.

Уже во время беседы Энтони Блинкен сообщил Сергею Лаврову, что Соединенные Штаты «стремятся к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией».

«Мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Сергей Лавров назвал беседу с новым американским коллегой «конструктивной», отметив, что руководитель госдепартамента и его команда готовы вместе с Москвой «разбирать завалы» российско-американских отношениях, которые остались от предыдущих президентских администраций США.