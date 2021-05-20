Психолог объяснила, во что может перерасти хроническая усталость после коронавируса

Даже те, кто переболел COVID-19 в легкой форме, ощущают хроническую усталость Фото: Shutterstock

Медицинский психолог Клиники медицинской реабилитации Пироговского Центра Татьяна Коробова в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, что многие пациенты, даже те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, говорят о продолжительной астении (бессилии и хронической усталости), снижении аппетита, безучастности ко всему происходящему.

Такие симптомы в первую очередь связаны с нейропсихологическими последствиями для головного мозга, однако, как отметила специалист, «нельзя здесь исключать и психологический компонент».

- Человек чувствует дискомфорт от того, что он не такой активный, как был, что многие вещи ему даются труднее, чем до болезни. И вот здесь может присоединяться психологический компонент постковидного синдрома – недовольство своей работоспособностью и активностью, своей жизненной энергией, потеря интереса к жизни. Это те проявления, которые можно назвать субдепрессивными. Это когда признаки депрессии есть, но они не резко выражены и не дотягивают до клинического диагноза, - пояснила Татьяна Коробова.

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