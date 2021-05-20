В России появился новый возбудитель коклюша

Ученые выяснили, что часть случаев заболевания с симптомами коклюша вызвана именно этой ранее неизвестной бактерией Фото: Мария ЛЕНЦ

В России впервые выявили новый возбудитель коклюша – бактерию под названием Bordetella holmesii, которая вызывает такие же проявления заболевания, как и давно известный медикам патоген Bordetella pertussis. Обнаруженный возбудитель инфекции – родственник коклюшной палочки, однако он обладает своими особенностями.

Об этом специалисты Роспотребнадзора сообщили газете «Известия», уточнив, что бактерии не происходят одна от другой, у них просто есть «общий предок». Ученые Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского выяснили, что часть случаев заболевания с симптомами коклюша вызвана именно этой ранее неизвестной бактерией. В институте уже разработали ПЦР-тест, который способен выявить ДНК и давно известного возбудителя инфекции, и новой бактерии.

Издание отмечает, что коклюш и на сегодняшний день остается проблемой для всего мира, в том числе и для России. По данным ВОЗ, в 2019 году было зарегистрировано 132,8 тысячи пациентов с этой болезнью, однако реальное положение дел может быть гораздо хуже из-за недостаточного уровня диагностики и учета в некоторых странах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в нашей стране малышей прививают против наиболее опасных инфекционных заболеваний, к которым, в частности, относятся коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция и гепатит В.