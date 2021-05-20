Блинкен заявил, что встретился с Лавровым для «проверки предложения» о более стабильных отношениях с Москвой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал главную цель своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландском Рейкьявике. По его версии, прошедшие на полях министерской сессии Арктического совета (АС) переговоры были организованы для «проверки предложения» Вашингтона установить «более стабильные и предсказуемые» отношения с Москвой, о которых постоянно говорят все представители президентской администрации Джо Байдена.

«Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой», - написал Блинкен на своей странице в Twitter, добавив, что он также «подтвердил нашу решимость в ответ на действия России против Украины».

Между тем, присутствовавший на переговорах в Рейкьявике пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс в своем микроблоге сообщил, что его шеф «говорил о нашей приверженности потенциальному сотрудничеству в Арктике, а также в других сферах, несмотря на то, что мы продолжим привлекать Москву к ответу за действия, которые наносят ущерб нам или нашим союзникам».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Блинкен и во время переговоров с Сергеем Лавровым заявил, что Штаты «стремятся к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией», а также к сотрудничеству там, где это отвечает интересам обеих стран.