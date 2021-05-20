WSJ: Израиль и ХАМАС могут договориться о прекращении огня с 21 мая

Израильская армия и палестинцы обмениваются ударами с 10 мая Фото: REUTERS

Власти Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС могут договориться о прекращении огня с пятницы, 21 мая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американские и зарубежные источники.

По информации собеседников издания, представители взявшего на себя роль посредника Египта «достигли определенного прогресса» с лидерами ХАМАС. Источники газеты также отмечают, что израильские высокопоставленные военные в частных беседах говорили, что власти еврейского государства «приближаются к достижению своих целей» в контролируемом движением секторе Газа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее телеканал Channel 12 со ссылкой на свои источники сообщил, что власти Израиля не согласятся пойти на перемирие с радикальным палестинским движением ХАМАС по меньшей мере до 21 мая.

Позже стало известно, что глава израильского МИД Габи Ашкенази во время телефонного разговора сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Тель-Авиву для завершения военной операции в Газе нужно еще несколько дней – мол, есть еще невыполненные задачи.

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