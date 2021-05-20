Последние новости на утро 20 мая 2021: Лавров назвал встречу с Блинкеном конструктивной

«КП» – о последних новостях на утро 20 мая 2021 года. Фото: пресс-служба МИД РФ

Последние новости на утро 20 мая 2021 года. Переговоры министра иностранных России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике продолжались около двух часов. Глава российского МИД назвал беседу с новым американским коллегой «конструктивной», отметив, что руководитель госдепартамента и его команда готовы вместе с Москвой «разбирать завалы» российско-американских отношениях, которые остались от предыдущих президентских администраций США.

Корреспондент «КП» Алексей Осипов отмечает, что Рейкьявик вот уже во второй раз в современной истории становится площадкой, на которой советско-, а теперь вот и российско-американские отношения начинают претерпевать серьезные изменения. Первые комментарии, которые поступают из исландской столицы, вcеляют надежду: и Лавров, и Блинкен высоко оценили результаты переговоров.