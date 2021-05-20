Последние новости на утро 20 мая 2021: Лавров назвал встречу с Блинкеном конструктивной

«КП» – о последних новостях на утро 20 мая 2021 года. Фото: пресс-служба МИД РФ

Последние новости на утро 20 мая 2021 года. Переговоры министра иностранных России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике продолжались около двух часов. Глава российского МИД назвал беседу с новым американским коллегой «конструктивной», отметив, что руководитель госдепартамента и его команда готовы вместе с Москвой «разбирать завалы» российско-американских отношениях, которые остались от предыдущих президентских администраций США.

Корреспондент «КП» Алексей Осипов отмечает, что Рейкьявик вот уже во второй раз в современной истории становится площадкой, на которой советско-, а теперь вот и российско-американские отношения начинают претерпевать серьезные изменения. Первые комментарии, которые поступают из исландской столицы, вcеляют надежду: и Лавров, и Блинкен высоко оценили результаты переговоров.

Счетная палата нашла системные недостатки в работе «Росгеологии». Журналист «КП» ознакомился отчетом ведомства и попытался разобраться, почему Россия выделяет миллиарды на геологоразведку, но продолжает импортировать десятки видов стратегически важных полезных ископаемых.

Люди, переболевшие коронавирусом, даже после выздоровления довольно долго ощущают апатию, усталость и повышенную раздражительность. Как пояснила медицинский психолог Клиники медицинской реабилитации Пироговского Центра Татьяна Коробова в беседе с «Комсомольской правдой», такие симптомы в первую очередь связаны с нейропсихологическими последствиями для головного мозга. Она рассказала, как побороть депрессию после ковида.

К слову, Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса: 54-летняя актриса дала интервью, в котором рассказала, как COVID-19 едва не убил ее. Она провела около семи недель в изоляции в своей комнате, в какой-то момент врачи были вынуждены дать ей кислород.

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Бедность – не порок. Бедность – это преимущество! По крайней мере, если речь идет о поддержке российских регионов в пандемию. Голые цифры: в прошлом году регионы получили из федеральной казны 3,8 трлн рублей – в полтора раза больше, чем в 2019-м. Причина понятна: на социальные выплаты, поддержку врачей и другие меры борьбы с пандемией потребовались дополнительные деньги, которых у регионов попросту нет (подробности).