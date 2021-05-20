Лавров пошутил по поводу возможной встречи Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

У главы МИД РФ спросили, согласилась ли Москва на встречу президентов двух стран.

«Мы же не таможня, чтобы давать добро», - отметил министр в ответ.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что если встреча президентов России и США состоится, то российская сторона планирует обсуждать две темы: вопросы стратегической стабильности и проблематику двусторонних отношений.

По словам, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сегодняшний день нет «никакой ясности» о времени и месте проведения встреч американского и российского лидеров. Кремль призвал «не гадать» о месте возможного саммита, однако ранее стало известно Вашингтон предложил провести саммит двух лидеров в одной из европейских стран этим летом.