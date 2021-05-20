Обама рассказал о фото "летающих тарелок" в секретных архивах Пентагона

Барак Обама Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых «летающих тарелок», принцип движения которых на сегодняшний день не поддается объяснению. Об этом рассказал бывший президент США Барак Обама в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом».

По его словам, когда он стал главой Белого дома в 2008 году, то попытался узнать, имеются ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. Экс-президент рассказал, что сотрудники его администрации провели небольшое расследование, после чего дали отрицательный ответ.

В то же время Обама заявил, что существуют снимки и наблюдения неопознанных летающих объектов. «Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», — отметил он.

Напомним, накануне в Пентагоне сообщили, что офис генерального инспектора Министерства обороны США проверит, насколько серьезно ведомство изучает участившиеся сообщения об НЛО, которые нарушают воздушное пространство США и территории закрытых полетных зон над американскими базами.

Как писал сайт kp.ru, апреле прошлого года Пентагон официально опубликовал видео с НЛО, которые были записаны экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.