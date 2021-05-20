Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обратиться к врачу Фото: Александр ГЛУЗ

О наличии злокачественных образований в организме говорят разные симптомы, среди которых потеря веса, слабость, а также увеличение родинок. О некоторых симптомах для незамедлительного обращения к врачу рассказал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков, отметив, что специалисту лучше показаться при возникновении малейшего дискомфорта.

Общими симптомами заболевания эксперт назвал «немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен», передает РИА Новости.

Напомним, ранее клинический онколог-консультант больницы Манчестера Кэтрин Макбейн перечислила главные симптомы опухоли головного мозга. Одной из главных симптомов она назвала судорожные припадки без причины, и посоветовала в таком случае пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.