В Конгрессе США поддержали законопроект, запрещающий признавать суверенитет России над Крымом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США единогласно поддержал законопроект, который запрещает федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом.

В документе говорится о запрете «федеральным министерствам или агентствам предпринимать какие-либо действия или оказывать поддержку, означающую или подразумевающую признание суверенитета Российской Федерации над Крымом». Речь также идет о воздушном пространстве над полуостровом и его территориальными водами.

Проект, который получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма», в феврале этого года внес на рассмотрение комитета демократ от штата Вирджиния Геральд Коннолли.

Автор документа сообщил, что перед слушаниями провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который «призвал комитет к скорейшим действиям» по данному законопроекту.

Представитель Техаса в ходе слушаний предложил дополнить документ требованием о введении санкций в отношении проекта трубопровода «Северный поток – 2», однако затем отозвал его по просьбе автора проекта.

После одобрения на уровне комитета законопроект переходит на рассмотрение всего состава палаты представителей, и, в случае одобрения, документ поступит в сенат.

Как писал сайт kp.ru, ранее США призвали Россию вернуть Украине полный контрольм над Крымом. Американское посольство в Киеве разместило специальный пост в соцсети.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики.