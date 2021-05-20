Шойгу и глава Минобороны Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

В ходе телефонного разговора, который состоялся вечером в минувшую среду, 19 мая, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, 14 мая в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с и.о. армянского премьер-министра Николой Пашиняном также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также на границе Азербайджана и Армении. Российский лидер также подтвердил настрой на поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. Пашинян выразил признательность Путину, а также высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия решения проблем мирными и политико-дипломатическими мерами.