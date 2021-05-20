МИД РФ примет ответные меры на высылку российского дипломата из Северной Македонии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России пообещало принять ответные меры на высылку российского дипломата из Северной Македонии, а также осуждает подобные действия республики.

«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях … Ответные меры последуют», - говорится в распространенном в четверг, 20 мая, сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, днем ранее, 19 мая, Северная Македония приняла решение о высылке российского дипломата, которого в республики объявили персоной нон грата. Причины высылки внешнеполитическое ведомство раскрывать не стало.

Как писал сайт kp.ru, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заверил, что на подобный недружественный шаг со стороны Северной Македонии обязательно последуют ответные меры. По его мнению, предположил, что на высылку российского дипломата республика решилась, чтобы «понравиться Евросоюзу».