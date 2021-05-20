Москалькова предложила амнистию для совершивших преступления небольшой и средней тяжести

Татьяна Москалькова Фото: Алексей ОСИПОВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила провести амнистию по снятию судимости для россиян, осужденных за совершение преступления небольшой и средней тяжести. По ее словам, многие граждане часто сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на освобождение из мест лишения свободы, судимость весит на них как вериги.

Москалькова заявила, что преступления средней и небольшой тяжести должны влечь наказание, «но не судимость», которая позже не дает шанс для того, чтобы устроиться на работу или взять кредит. Как она отметила, эта судимость распространяется на всю семью.

«Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей. Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги», - предложила она на координационном совете уполномоченных по правам человека по теме «Ресоциализация осуждённых и лиц, освободившихся из мест лишения свободы».

Омбудсмен подчеркнула, что крайне сложно побудить работодателя взять на работу человека с судимостью. Саму судимость она назвала стена, «через которую человек не может пробиться».

«Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества», - заключила она.