Принц Уильям Фото: REUTERS

Герцог Кембриджский принц Уильям привился от коронавирусной инфекции. Как сообщил сам Уильям, первую дозу вакцины он получил в минувший вторник, 18 мая.

«Во вторник я получил первую дозу вакцины от COVID-19. Большое спасибо всем тем, кто работает на выездных медицинских пунктах - благодарю вас за то, что вы уже сделали и продолжаете делать», - написал герцог в своем Instagram, где он поместил фото прохождения вакцинации.

Принц Уильям привился от коронавируса Фото: Instagram.com

При этом ранее в СМИ появилась информация, что принц Уильям уже переболел коронавирусной инфекцией. По данным The Sun, он переболел COVID-19 в апреле прошлого года, но решил не афишировать произошедшие.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II привилась от коронавирусной инфекции в конце февраля, тогда же она призвала британцев последовать ее примеру, заверив своих подданных, что это совсем не больно и «вполне безвредно».