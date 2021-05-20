Косачев позитивно оценил переговоры Лаврова и Блинкена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Будем следить за развитием событий, как говорят в новостях. Лучшим продолжением было бы возобновление большинства прежних переговорных форматов и устранение самых вопиющих проблем, в том числе в работе обеих дипмиссий", - написал сенатор в Facebook.

Он отметил сдержанный оптимизм главы нашего МИД по итогам переговоров. По мнению парламентария, "признание ненормальности сложившейся ситуации и наличия завалов, которые надо разгребать, также является важной отправной точкой".

Косачев отметил, что причины и выходы из сложившихся ситуаций сторонами видятся по-разному.

"Но для того и существует диалог, чтобы сводить подходы к единому знаменателю", - считает Косачев.

Сенатор отметил, что во время разговора стороны указали совместные пути работы для решения разногласий. В частности, это иранская ядерная программа, Афганистан, разоруженческий блок. Также совместное сотрудничество предполагается в проблемах "пандемии, климата, Корейского полуострова и региональных конфликтов".

Косачев отметил, что проблемы и способы решения намечены, теперь слово за президентами.