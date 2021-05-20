Илон Маск выступит на российском марафоне "Новое знание"

Илон Маск Фото: REUTERS

Предприниматель Илон Маск выступит на марафоне «Новое Знание», которое состоится в период с 20 по 22 мая. Об этом рассказал в четверг первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на открытии мероприятия.

По его словам, за эти три дня на форуме будут выступать министр иностранных дел России Сергей Лавров, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбера Герман Греф, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев, а также основатель Apple Стив Возняк и основатель компании Tesla Илон Маск.

«Это мировые имена», - отметил Кириенко, добавив, что «в мировой конкуренции выигрывает тот, кто быстрее находит и осваивает новые знания, кто может их использовать на благо своего города, страны».

Напомним, общество «Знание» проведёт трёхдневный марафон «Новое знание» в восьми городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде. Зрителями форума смогут стать более 5 миллиона человек, а все мероприятия будут транслироваться онлайн на сайте «Знания». В программе саммита свыше 100 дискуссий, интервью, лекций, а также открытых уроков и мастер-классов.