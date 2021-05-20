Юбилейный XXX фестиваль «Студенческая весна – 2022» пройдёт в Самаре

Студенческая весна в свой юбилей вернется на историческую родину — в Самару. Фото: правительство Самарской области

В 2021 году финал студенческой весны прошел в Нижнем Новгороде. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров получил специальный кубок – символ фестиваля. В следующем году фестиваль вновь вернется на свою историческую родину - в Самару.

Фестиваль зародился в Самаре в 1992 году по инициативе учеников самарских вузов, техникумов и училищ. Всероссийский фестиваль объединил на одной площадке творческое студенчество страны. В 1993 году фестиваль получил одобрение союза молодежи России и администрации города и получил свое официальное название – Российская студенческая весна.

Фестиваль проводился в Самаре шесть лет, а после в других городах России. Последний раз студвесну самарцы встречали в 2014 году и теперь, в 2022 году фестиваль вновь вернется в родные края. Инициатором данной идеи выступили сами студенты, а губернатор Дмитрий Азаров отстоял право проведения фестиваля на региональном уровне.

- Добро пожаловать на Самарскую землю в следующем году – на юбилейную тридцатую российскую студенческую весну, - обратился губернатор Самарской области к молодежи России.