В Сербии начались совместные с Россией антитеррористические учения Фото: Минобороны РФ

В Сербии начались совместные российско-сербского тактического учения антитеррористической направленности. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, где уточнили, что учения продлятся до 25 мая текущего года, и в них примут участие подразделения специального назначения двух стран.

В Сербии начались совместные российско-сербские антитеррористические учения Фото: Минобороны РФ

Как сообщили в военном ведомстве, в ходе совместных учений планируется отработать десантирование на парашютных системах «Арбалет», а также выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, где произойдёт его блокирование и уничтожение. Кроме того, планируется провести показные выступления и занятия по стрельбе из стрелкового оружия.

В Сербии начались совместные российско-сербские антитеррористические учения Фото: Минобороны РФ

К учению от российской стороны привлекли до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

В Сербии начались совместные российско-сербские антитеррористические учения Фото: Минобороны РФ

В российском министерстве отметили, что на «торжественной церемонии открытия учения стороны отметили важность проводимых совместных мероприятий боевой подготовки для развития сотрудничества между подразделениями специального назначения вооруженных сил Сербии и России».