Fitch: снятие санкций с оператора "Северного потока-2" может ускорить запуск проекта до конца 2021 года Фото: REUTERS

Решение Вашингтона не вводить ограничения в отношении компании-оператора проекта газопровода «Северный поток – 2» повышает шансы на завершение строительства газопровода и его запуск в течение нескольких месяцев. Так считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

При этом специалист отметил, что на сегодняшний день оценить точные сроки завершения строительства сложно, поскольку речь идет о снятии лишь части ограничений.

«Но в любом случае, снятие даже части санкций является позитивной новостью и увеличивает шансы на то, что газопровод может быть достроен и запущен в течение нескольких месяцев, то есть до конца года», - приводит ТАСС словам эксперта.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что компания Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, однако Белый дом принял решение отказаться от ограничительных мер по причинам, связанным с национальной безопасностью. Позже госсекретарь Блинкен сообщил, что такой шаг отвечает интересам США.