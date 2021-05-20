Немецкий депутат призвал ввести санкции против США из-за «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Член комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре (представляет партию Альтернатива для Германии) считает, что ситуация вокруг строительства газопровода «Северный поток – 2» до сих пор остается непрозрачной. По его словам, санкции в отношении Вашингтона стали бы «политически правильным» шагом для немецкого правительства.

Политик отметил, что Берлин выступает против «агрессивных действий» Вашингтона только «вербально», в связи с чем для проекта сохраняются риски. Для снижения этих рисков депутат предложил повысить таможенные пошлины на поставки американского газа.

«Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно», - приводит «РИА Новости» слова немецкого политика.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, однако Белый дом решил отказаться от введения ограничений по причинам, связанным с национальной безопасностью. Позже госсекретарь Блинкен сообщил, что такой шаг отвечает интересам США. Позже Вашингтон внес в санкционный список четыре российских судна и четыре юридических лица из России, участвующих в проекте «Северный поток-2».