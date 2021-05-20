“Яндекс.Учебник” разработал бесплатный школьный курс по информатике

“Яндекс.Учебник” запустил бесплатный курс по информатике для школьников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

“Яндекс.Учебник” запустил бесплатный курс по информатике для школьников. Он рассчитан на учеников 7 класса и покрывает всю школьную программу этого года. Кроме того, курс эффективно готовит школьников к ОГЭ. Им могут воспользоваться как сами школьники, так и их учителя в любом регионе России.

Курса включает в себя не только теорию, но и практику. Дети научатся программировать на Python, создавать компьютерную графику, пользоваться облачными хранилищами и многое другое. Помимо этого, они поймут, как отличать фишинговые сайты от настоящих и как безопасно использовать пароли, чтобы до них не добрались мошенники.

- Несмотря на распространение ИТ-профессий и цифровизацию жизни в целом, информатика остается не самым востребованным школьным предметом; так, например, ЕГЭ по информатике выбирает всего 12% учеников. Олимпиады по информатике и поступление в вузы на ИТ-специальности по-прежнему удел избранных. Яндекс ставит себе целью изменить эту ситуацию, - рассказывает Ирина Савицкая, руководитель направления продвижения Яндекс.Учебника.

Курс рассчитан на 68 академических часов, то есть 68 уроков. Ребятам предстоит заниматься по 2 часа в неделю.

- За это время можно дать детям все, что нужно согласно требованиям: за один час этого сделать не получается. Общеизвестный факт: через неделю после часового урока ученики помнят только 20% того, что изучили, - объясняет Людмила Босова, зав. кафедрой теории и методики обучения математике и информатике Института математики и информатики МПГУ.

Задания отличаются от обычных школьных тестов. У ребят есть возможность ошибаться и сразу же видеть свои ошибки. Им даются подсказки и несколько попыток для решения задач. И важно - нет никаких оценок!

Курс может быть полезен и учителям. Там есть готовые сценарии уроков, презентации, методические рекомендации и домашние задания для учеников.

Курс одобрили эксперты ВШЭ (Высшая Школа Экономики) и МФТИ (Московский физико-технический институт). А в 2020 года он прошел апробацию в школах 43 регионов России.