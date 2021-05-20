Китайский миллиардер Чжан Имин покинет пост директора компании-владельца TikTok. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский миллиардер и предприниматель Чжан Имин собирается уйти до конца года с поста исполнительного директора основанной им компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok.

На этом посту его сменит сооснователь компании Лян Жуйбо, который занимается кадровой политикой. Отмечается, что партнеры намерены тесно работать в течение полугода, чтобы "обеспечить максимально плавный переход", сообщила в четверг, 20 мая, газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Имина.

Имин после ухода собирается сосредоточить внимание на долгосрочной стратегии, корпоративной культуре и социальной ответственности предприятия.

"По правде говоря, мне не хватает некоторых навыков, которые создают идеального менеджера. Меня больше интересуют анализ организационных и рыночных принципов и использование этих теорий для дальнейшего сокращения управленческой работы, а не фактическое управление людьми", - заявил миллиардер своим коллегам в компании.

По оценке журнала Hurun (аналог Forbes), состояние 38-летнего Чжан Имина превышает $50 миллиардов.

Чжан Имин основал ByteDance в 2012 году. Штаб-квартира компании находится в Пекине.