Мишустин поручил Чернышенко лично разобраться с развитием туризма в Долине гейзеров

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, лично заняться развитием туристического потенциала этой местности и Камчатки в целом и разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров. Ранее президент России Владимир Путин остался недоволен словами Чернышенко, а о поручении премьера сообщается на сайте кабмина.

«Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учётом его статуса особо охраняемой природной территории», - говорится в пресс-службе слова премьера.

Мишустин отметил, что необходимо разработать концепцию развития туризма государственном биосферном заповеднике и «масштабировать этот опыт на другие подобные территории».

В рамках своей рабочей поездки Чернышенко обсудит вопросы развития туризма на Камчатке с руководством экологами, региона, представителями туристической индустрии и инвесторами.

Как писал сайт kp.ru, 19 мая российский лидер сообщил, что его задели слова вице-премьера о туристах, которые «все вытопчут» в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много. Путин рекомендовал относиться к людям «не как к чужим, а как к своим».