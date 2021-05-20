Boeing ВВС Польши подал сигнал о захвате в рамках учений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 20 мая экипаж пассажирского самолета Boeing 737-86X, принадлежащий Военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате. Позже стало известно, что все произошло в рамках учений.

Как передает портал OpenSky Alerts, пилот отправил диспетчеру код 7500, означающий, что «самолет захвачен». Лайнер пролетел над Польшей, недалеко от границы с Чехией. На борту, предположительно, находились представители польского военного командования.

По данным РИА Новости, в оперативном командовании польских ВВС сообщили, что Boeing 737 ВВС Польши подавал сигнал о захвате (код 7500) в рамках учений.

Напомним, днем ранее, 19 мая, военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 разбился в белорусском городе Барановичах. Трагедия произошла при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Экипаж до последнего уводил воздушное судно от жилых домов. В последний момент летчики катапультировались, однако оба погибли.