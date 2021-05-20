Зеленский упрекнул ФРГ и Францию за ослабление позиций в отношении России

Зеленский упрекнул ФРГ и Францию за ослабление давления на Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Германию и Францию за ослабление давления на Россию. Он подчеркнул, что ранее представители этих стран "были настроены куда серьезнее".

Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил обеспокоенность присутствием российских военных на западных границах с Украиной. Он отметил, что российская сторона якобы пытается спровоцировать военные действия, и в случае таковых ВСУ даст жесткий отпор. При этом Зеленский обратился с этим вопросом к НАТО и США, которые выразили Украине свою поддержку.

При этом российская сторона отметила, что вправе укреплять свои границы. Москва не желает начинать противостояние. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российские военные на своей территории вправе передвигаться в любую сторону.