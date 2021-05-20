Песков считает позитивным сигналом отказ США от санкций против "Северного потока - 2"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом отказ Вашингтона от введения санкций в отношении компании-оператора проекта газопровода «Северный поток – 2».

Как отметил представитель Кремля, все участники проекта заинтересованы в его скорейшей реализации, несмотря на все трудности.

«Мы, а также наши международные партнеры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел», - заявил он.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США сообщили, что компания Nord Stream 2 AG ведет попадающую под санкции деятельность, однако Белый дом принял решение отказаться от ограничительных мер по причинам, связанным с национальной безопасностью. Как писал сайт kp.ru, госсекретарь Блинкен сообщил, что такой шаг отвечает интересам США.