Европарламент напомнил о «российской угрозе» и «китайской дезинформации» Фото: REUTERS

Европарламент напомнил «об угрозах» со стороны России и Китая. В докладе, который подготовил комитет по международным отношениям ЕП, говорится, что Евросоюзу и США стоит противодействовать «российской угрозе» и «китайской дезинформации».

В документе указаны векторы взаимоотношений Евросоюза и Вашингтона. Предлагается работать сразу по нескольким направлениям. В частности «Возвращение к многосторонней дипломатии». В рамках этого пункта стороны должны более тесно обсуждать вопросы изменения климата, расового и гендерного равенства, а также прав человека.

Еще одно направление - «Объединение перед лицом вызовов в области безопасности и обороны». Здесь говорится о защите «глобальной демократии» и противостоянии как традиционным, так и новым угрозам. Это гибридные угрозы, иностранное доминирование в области технологий и дезинформация.

Заключительная часть доклада предполагает «более тесную координацию внешней политики» в вопросах, связанных с деятельностью некоторых государств, в том числе Китая и России.

По китайскому направлению предлагается сделать упор на «защиту прав человека и прав меньшинств, деэскалацию напряженности в Юго-Восточной Азии, защиту интеллектуальной собственности и борьбу с дезинформацией».

По российскому направлению упоминается «целый ряде угроз». В частности, «продолжающейся дестабилизации ситуации на Украине и в Грузии, вмешательстве в демократические процессы в ЕС и США, гибридные угрозы и дезинформационные кампании», сообщает RT.

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