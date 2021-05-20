Правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что по поручению российского лидера идет добровольная бесплатная массовая вакцинация от коронавируса, которая должна продолжаться, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. «Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок», - отметил он.

Мишустин заявил, что соответствующие изменения в федеральный закон уже подготовлены, и у людей будет возможность дальше вакцинироваться бесплатно. По его словам, для этого потребуется дополнительное финансирование, и в этом году направят более 26 млрд рублей.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что производителям вакцины будет предоставлено право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость начиная с января, что поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней.