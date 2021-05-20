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Политика20 мая 2021 13:08

Кремль: Путин примет решение о саммите с Байденом после анализа встречи Лаврова и Блинкена

Песков ответил на вопрос журналистов
Источник:kp.ru
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Путин примет решение о встрече с Байденом после анализа ситуации.

Путин примет решение о встрече с Байденом после анализа ситуации.

Фото: REUTERS

Представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с журналистами 20 мая рассказал, что президент России Владимир Путин примет решение по встрече с президентом США Джозефом Байденом после анализа ситуации, в том числе в свете переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Анализ продолжается. Опять же, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение", - сказал Песков.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу на которой обсудили совместные пути работы для решения разногласий. В частности, это иранская ядерная программа, Афганистан, разоруженческий блок. Также совместное сотрудничество предполагается в проблемах "пандемии коронавирусной инфекции, экологии, Корейского полуострова и региональных конфликтов".