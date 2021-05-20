Рособрнадзор: Перенос сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не планируется

В этом году переноса ЕГЭ и ОГЭ не будет Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году переноса сроков проведения ЕГЭ и ОГЭ не планируется, сообщил руководитель Федеральной службы надзора в сфере образования и науки Анзор Музаев во время горячей линии по вопросам аттестации учащихся. По словам главы Рособрнадзора, у заболевших коронавирусом будет в запасе еще одна неделя в июле для сдачи экзаменов, передает ТАСС.

«У нас опыт проведения экзамена есть в таких условиях, и этот опыт нам позволяет уверенно говорить, что в июне месяце экзамен пройдет у нас в штатном режиме…Я думаю, изменения сроков не будет», – сказал Мусаев.

Как отметил руководитель ведомства, в 2020 году из 700 тыс. сдающих ЕГЭ и ОГЭ школьников заболели 400, однако Рособрнадзор не получил ни единой жалобы, и проведение экзаменов прошло в штатном режиме.

В этом году основной период ОГЭ и ГВЭ – с 24 мая по 2 июля. 24 и 25 мая у девятиклассников состоятся ОГЭ по русскому языку, 27 и 28 мая – по математике. Для одиннадцатиклассников ЕГЭ начнётся 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будет проводиться два дня – 3 и 4 июня. Резервные дни для сдачи назначены на 8, 16, 30 июня и 2 июля, дополнительный период – на 3-15 сентября.