У Кремля еще нет позиции по инициативе ФСИН использовать труд заключенных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами рассказал о позиции Кремля по инициативе директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова об использовании труда заключенных на объектах, где работают мигранты.

"Здесь никакой позиции я не могу озвучить, это такая новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться", - сказал Песков.

Ранее Александр Калашников предложил организовать исправительные центры для заключенных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и трудятся мигранты. По его словам, сейчас примерно 188 тысяч человек, содержащихся в исправительных учреждениях, имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ. Глава ФСИН заверил, что служба готова организовать исправительные центры, и "это будет не ГУЛАГ", а новые достойные условия труда.