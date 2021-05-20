Путин распорядился эвакуировать россиян из сектора Газа

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Росси Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян, а также граждан стран СНГ из сектора Газа.

«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан», - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Российский лидер поручил МИД, СВР и МЧС определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.

Напомним, новый виток напряженности в палестино-израильском конфликте начался, после того, как израильские власти не выполнили требования ХАМАС по отводу правоохранителей от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Из сектора Газа последовали ракетные обстрелы по Израилю, который стал отвечать симметричными действиями. Накануне появилось сообщение, что власти Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС могут договориться о прекращении огня с пятницы, 21 мая.