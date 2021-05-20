Зеленский анонсировал всеукраинский референдум о путях решения конфликта в ДНР

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всеукраинский референдум необходимо вынести вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

«Я считаю, что сегодня это должно быть самым главным вопросом, который есть, я считаю, что это ситуация в Донбассе», - заявил украинский лидера на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента.

Зеленский выразил уверенность, что через какое-то время будет предоставлен референдум по вопросу ситуации в Донбассе «У нас несколько планов - А, В, С - относительно прекращения войны, по возвращению оккупированных территорий и людей, мы представим референдум с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработает другой», - уточнил глава незалежной.

Зеленский также пообещал работать в рамках нормандского формата, однако отметил, что Франция и Германия несколько ослабляют свои позиции в отношении России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стал ли Зеленский президентом Голобородько

Реальный глава незалежной спустя два года после избрания недалеко ушел от киношного. Подробнее - в колонке нашего спецкора Александра Коца (подробнее)