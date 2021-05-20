Песков назвал встречу Лаврова и Блинкена позитивным сигналом Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном позитивным сигнал, отметив, что эти переговоры помогут в анализе отношений двух стран, который сейчас проводит Москва. Тем не менее, по его словам, сам процесс нормализации отношений не будет простым.

«Безусловно, это позитивный сигнал. Факт разговора, причем который, как сказал Лавров, был конструктивным, тоже является событием, которое заслуживает позитивной оценки. Но очевидно, что процесс этот не будет простым», - заявил представитель Кремля, подчеркнув, что в отношениях Москвы и Вашингтона «проблем скопилось очень много».

Как заявил Песков, состоявшиеся переговоры «безусловно, помогут в том анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече двух президентов».

Напомним, переговоры Лаврова и Блинкена в Рейкьявике продолжались около двух часов. Глава МИД РФ назвал состоявшуюся беседу с новым американским коллегой «конструктивной», отметив, что руководитель госдепартамента и его команда готовы вместе с Россией «разбирать завалы» в двухсторонних отношениях, которые остались от предыдущих президентских администраций США.