Мишустин поручил как можно быстрее вернуть деньги купившим детские путевки до запуска кешбэка

Премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился компенсировать средства тем, кто приобрел путевки в детские лагеря до запуска программы кешбэка за детский отдых, передает ТАСС.

Как заявил глава правительства, кабмину необходимо в кратчайшие сроки проработать механизм возмещения потраченных средств, предусмотрев при необходимости дополнительное финансирование.

Напомним, программу детского туристического кешбэка планируется запустить 25 мая 2021 года. В развитие туризма привлекут около двух трлн рублей.

Ранее Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для реализации частичного возврата средств на путевки в детские оздоровительные лагеря. Как сообщалось, компенсации за отдых в рамках программы детского туристического кэшбэка могут составить до 50 процентов от стоимости путевки, однако общая сумма выплат не будет превышать 20 тысяч рублей. Поездки можно будет совершить до 15 сентября 2021 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в текущем году правительство выделит пять миллиардов рублей на эту программу.