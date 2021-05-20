Зеленский заявил, что еще рано обсуждать его второй президентский срок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг ответил на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на второй срок.

"Рано отвечать", - отметил он.

Также в своем выступлении он отметил, что считает главной своей задачей на посту главы Украины построить крепкое государство без олигархов. По словам президента, власти должны помогать бизнесу, а бизнес должен жить за счет бюджета. Зеленский среди своих приоритетов на посту президента назвал проведение судебной реформы, в том числе принятие законов о Высшем совете правосудия, Национальном антикоррупционном бюро, Высшей квалификационной комиссии. Также он заявил о намерении завершить земельную реформу и начатые инфраструктурные проекты.

Президент коснулся в своем выступлении и международных вопросов. По его словам, Франция и Германия "ослабили свои позиции в отношении России".