Зеленский решил отметить годовщину независимости Украины военным парадом

Президент Украины анонсировал проведение в стране военного парада в честь 30-й годовщины независимости республики Фото: EAST NEWS

Президент Украины анонсировал проведение в стране военного парада в честь 30-й годовщины независимости республики – он пройдет 24 августа.

По словам украинского лидера, демонстрация военной техники пройдет как на суше, так и на воде. На парад планируется пригласить президентов, премьер-министров, глав церквей и министров иностранных дел около 30 стран.

«Парад будет большой…Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане», – пообещал Зеленский.

В четверг президент Украины анонсировал всеукраинский референдум о путях решения ситуации в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил контакты по подготовке возможной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что «процесс идет непросто» и никаких сроков нет.