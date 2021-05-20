Меркель: Байден по вопросу "Северного потока 2" сделал шаг навстречу

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Вашингтона и Берлина разные взгляды на проект газопровода «Северный поток – 2», но президент США Джо Байден сделал шаг навстречу по этому вопросу. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока - 2", на который у нас разные взгляды», - заявила глава немецкого правительства.

По ее словам, Германия и США «будут продолжать контакты по вопросам точек соприкосновения по отношению к России».

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG ведет деятельность, попадающую под санкции, но Белый дом решил отказаться от введения ограничений по причинам, связанным с национальной безопасностью. Позже госсекретарь Блинкен сказал, что такой шаг отвечает интересам США. Тем не менее позже Вашингтон внес в санкционный список четыре российских судна и четыре юридических лица из России, участвующих в проекте «Северный поток-2».