В России выявлено 9 232 случая заражения коронавирусом 20 мая 2021 года

В России выявлено 9 232 случая коронавируса 20 мая 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за последние сутки выявлено 9 232 новых случая COVID-19 в 84 регионах страны из 85. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 940 245, сообщает оперштаб.

Также от болезни вылечилось 9 983 человека. Всего выздоровели 4 591 770 пациента.

Кроме того, от коронавируса скончался 396 человек. Общее число жертв вируса с начала пандемии достигло 117 361.

Ранее в Роспотребнадзоре и российском правительстве опровергли данные о начале третье волны коронавируса в России. При этом президент РФ отметил, что продленные майские праздники положительно повлияли на эпидемиологическую ситуацию. Вакцинация населения РФ продолжается.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте прошлого года.