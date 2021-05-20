Зеленский заявил, что встреча Путина и Байдена необходима

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Встреча президентов России Владимира Путина и Джо Байдена необходима. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, однако отметил риск для Киева, поскольку Вашингтон могут снять санкции с проекта газопровода «Северного потока – 2».

Украинский лидер назвал возможную отмену американских санкций в отношении «Северного потока-2» проигрыш США и личным поражением для, а также серьезной геополитической победой России, новым перераспределение сил и влияния.

Зеленский не исключил, что Вашингтон пойдут на такой шаг, если «будут размениваться на что-то очень серьезное». «Меня это беспокоит», - отметил он.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что если встреча Путина и Байдена состоится, то российская сторона планирует обсуждать две темы. По его словам, речь пойдет о вопросах стратегической стабильности и проблемах двусторонних отношений.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сегодня нет «никакой ясности» о времени и месте проведения встреч американского и российского лидеров. Кремль призвал «не гадать» о месте возможного саммита, однако ранее стало известно Вашингтон предложил провести встречу в одной из европейских стран этим летом.