Зеленский отказался дать характеристику Путину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 20 мая отказался дать характеристику главе российского государства Владимиру Путину.

"Если мы неосторожными словами будем увеличивать возможность эскалации, я себе это не прощу", - сказал Зеленский.

Также в своем выступлении Зеленский рассказал о своих ключевых задачах на посту президента.

Ранее президент Украины предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса". Он отметил, что лидерам двух стран необходимо решить территориальные разногласия. До этого Зеленский был обеспокоен присутствием российских войск на границе с Украиной. Он обратился за поддержкой по этому вопросу к НАТО и США. При этом в Кремле отметили, что передвижение военных Российской Федерации на ее территории никого не касается, и Россия имеет право укреплять свои границы.