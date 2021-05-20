Чешский депутат предсказал полный разрыв отношений Москвы и Праги

В Чехии предрекли разрыв отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дипломатический конфликт между Россией и Чехий грозит полным разрывом отношений между странами, и это, в конечном счете, сильно «уронит» экономику члена Евросоюза, заявил депутат парламента Чехии Ян Грнчирж.

«Очевидно, что отношения с Россией прекратятся на длительный срок, и наша экономика заплатит это. Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а немецкие, несомненно, будут смеяться», – сказал политик в интервью чешскому изданию Parlamentní listy.

По мнению Грнчиржа, в конфликте с Москвой Праге в очередной раз была уготована «роль полезного идиота». Депутат считает, что ситуация была вызвана сменой руководства в администрации США, а Чехию просто вовлекли в «игру спецслужб». Грнчирж посетовал на то, что Запал вновь не вступился за Прагу, и теперь ей приходится за все платить самой.

Как заявил политик, у чешской полиции есть лишь косвенные доказательства причастности России к взрывам в Врбетице, а на их основе возбуждение уголовного дела невозможно. «Мне кажется странным в такой ситуации начинать резкий медийный и дипломатический раскол с Россией», – сказал Грнчирж.

Напомним, ранее чешские власти выслали из страны 18 российских дипломатов. Прага также заявила, что получила данные о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Сначала чешское правительство пообещало обнародовать соответствующие данные расследования, однако позже премьер-министр страны заявил, что не может их рассекретить. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятыми "под голословными и абсурдными предлогами" недружественными шагами. В ответ на действия Праги из Москвы были высланы 20 сотрудников посольства Чехии.