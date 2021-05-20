Эксперт оценил вероятность ввода Германий санкций в отношении США

Эксперт оценил вероятность введения Германий санкций против Америки Фото: REUTERS

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал возможность введения Германией санкций против США из-за «Северного потока – 2». Специалист считает, что в настоящее время такое развитие событий маловероятно по ряду причин.

«Я думаю, по крайней мере при нынешней правящей коалиции, и, возможно, после выборов такой шаг крайне маловероятен, потому что США являются одним из главных торговых партнеров ФРГ и одной из стран германского экспорта», — цитирует эксперта RT.

Камкин добавил, что беспокойство за участь немецкий компаний вынудит Германию промолчать в ответ на поведение Америки, мешающее реализации выгодному для Европы проекта.

«Поэтому кабинет Ангелы Меркель все эти годы пытается сидеть на двух стульях. Дело доходит до того, что один министр высказывается в пользу «Северного потока — 2», другой высказывает полностью противоречивое мнение. Здесь видна позиция германского руководства: с одной стороны, не хотят ссориться со Штатами, а с другой стороны, пытаются проект реализовать», — подвел итог специалист.

Напомним, ранее член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре заявил, что действия США в отношении «Северного потока – 2» сильно мешают успешному завершению проекта. Чтобы исправить ситуацию политик предложил ввести повышенные таможенные пошлины на поставки американского газа, передает телеканал «360».

Напомним, накануне США ввели новые санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода. Правда, в тот же день эти меры и отменили, передают «Известия».