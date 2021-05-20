МИД РФ: надежды на улучшение отношений Москвы и Киева с приходом к власти Зеленского не оправдались Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Надежды на улучшение отношений между Москвой и Киевом с приходом к власти Владимира Зеленского не оправдались. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Конечно, надежды на то, что отношения наши с приходом нового президента Украины улучшатся, к сожалению, не оправдались», - сказал дипломат, отметив, что по некоторым параметрам риторика нового украинского лидера и конкретные его шаги стали даже хуже, чем при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

Замминистра добавил, что недавнее обострение ситуации в Донбассе показывает наличие силового сценария решения проблемы на «столе у украинского президента». По его словам, по данному вопросу можно видеть ужесточение позиции Киева, а также попытки переписать Минские соглашения, «фактически изменить их очередность».

Как писал сайт kp.ru, накануне в ходе своего выступления Зеленский анонсировал всеукраинский референдум о путях решения конфликта в Донбассе.