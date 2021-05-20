Совет Евросоюза рекомендовал разрешить въезд привитых от коронавируса туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Европейского союза утвердил рекомендации ЕК о разрешении на въезд на территорию сообщества иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции одобренными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения препаратами. Об этом в четверг, 20 июня, говорится в распространенном заявлении совета.

- Если страны-члены ЕС принимают доказательство вакцинации для отказа от ограничений на поездки они должны отменить и ограничения на несущественные поездки для привитых туристов из третьих стран. Путешественники должны пройти вакцинацию по крайней мере за 14 суток до прибытия, говорится в заявлении.

Как подчеркивает Совет Евросоюза, при снятии ограничений на поездки европейские страны должны «учитывать взаимность» в каждом конкретном случае. То есть, если ЕС открывает границы для жителей какого-то государства, то это государство должно ответить взаимностью и разрешить въезд европейским туристам.

Напомним, вчера государства-члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию полностью вакцинированных туристов из других стран.