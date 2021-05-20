Лавров: в США обсуждают планы развертывания дополнительных военных сил в Польше Фото: REUTERS

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время обсуждают планы развертывания дополнительных военных сил на территории Польши. Об этом в четверг, 20 мая, рассказал глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после заседания министерской сессии Арктического совета.

- Такие планы обсуждаются открыто, вчера я поинтересовался у Блинкена на этот счет. В Вашингтоне обсуждают планы развертывания существенных сил в Польше, а это будет прямым нарушением основополагающего акта между РФ и НАТО от 1997 года. Надеюсь, страны альянса осознают, что это не двухсторонний вопрос, ведь он затрагивает многосторонние обязательства блока перед российской стороной, - подчеркнул министр.

Напомним, в Рейкьявике состоялись переговоры главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Энтони Блинкена. Российский министр сообщил, что беседа с его американским коллегой была конструктивной, отметил, что глава американского Госдепа готовы вместе с Москвой «разбирать завалы» российско-американских отношениях.